Calciomercato Milan – PSG e Manchester City su Bennacer! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – La stagione del Milan fino alla pausa per Coronavirus non era stata esaltante, anzi… I rossoneri sono addirittura fuori dalla zona Europa League e le aspettative erano ben diverse, visto che lo scorso anno con Gennaro Gattuso la squadra a 10 minuti dalla fine del campionato era in Champions League. Aspettative diverse dovute al mercato in entrata della scorsa estate: non grandi nomi, ma innesti mirati e che hanno allungato la rosa a disposizione, senza grandi cessioni.

Un mercato di quelli che non scalda i cuori dei tifosi, ma che alla fine si è rivelato davvero azzeccato: Theo Hernandez è uno dei migliori acquisti in assoluto della scorsa estate, soprattutto visto il prezzo; Ante Rebic è diventato un punto fermo del Milan; Rade Krunic ha fatto la sua parte da riserva affidabile. Gli unici punti interrogativi sono Leo Duarte, condizionato da infortuni, e Rafael Leao, che però è ancora molto giovane ed è stato un acquisto in prospettiva.

Resta Ismael Bennacer, che è stato accolto con grande scetticismo, ma che si è immediatamente imposto nel centrocampo del Milan, diventandone un perno fondamentale. Le ironie sul fatto che venisse dall’Empoli retrocesso, sul fatto che fosse la seconda scelta di Stefano Sensi e molte altre non sono mancate. Oggi però Bennacer ha dimostrato di essere un giocatore importantissimo. Anche perché, in realtà, era arrivato dopo essere stato nominato miglior giocatore della Coppa d’Africa.

Bennacer ha messo in mostra doti davvero eccezionali: qualità nei passaggi, spesso in verticale e con velocità; prestanza fisica nonostante la statura, che lo rende insuperabile nei contrasti; tanta corsa e tanta grinta, anche troppa a volte, che è costata qualche ammonizione di troppo, forse unico neo della sua stagione. A distanza di un anno, i dubbi sul fatto che sia stato meglio prendere Sensi a quasi 30 milioni come ha fatto l’Inter o Bennacer a 18 milioni si sono sciolti del tutto, completamente a favore dell’algerino.

E se qualcuno ancora dovesse essere scettico, basta guardare cosa sta succedendo sul mercato: Bennacer è uno dei pezzi pregiati ed è ambito da top club europei. Leonardo lo ha messo già nel mirino da tempo per il suo Paris Saint-Germain e ha già avviato contatti con il giocatore. Presentata anche qualche bozza di proposta al Milan, ma sempre ritenuta troppo bassa, nonostante si parli di circa 30 milioni (il doppio del prezzo d’acquisto). Non solo, perché nelle ultime ore si è fatto sotto con convinzione anche il Manchester City di Josep Guardiola. Il tecnico spagnolo ha chiamato personalmente Bennacer per presentargli il progetto e addirittura pare che sia disposto a far pagare al club inglese 50 milioni, quelli che, a sorpresa, il Milan ha fissato di clausola rescissoria.

In ogni caso, se così fosse, il Milan è vero che perderebbe uno dei giocatori più importanti, ma riuscirebbe subito a realizzare una plusvalenza da urlo: da 18 a 50 milioni in un anno. Se Paolo Maldini dovesse salutare perché ritenuto non all’altezza da Ivan Gazidis, l’eventuale addio di Bennacer sarebbe di certo un evento in controtendenza rispetto a questa idea. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

