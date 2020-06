Milan, Paquetà: 50 giorni per far vedere a Rangnick di che pasta è fatto

MILAN NEWS – Come riporta questa mattina Tuttosport, ora Lucas Paquetà ha a disposizione 50 giorni per far vedere a Ralf Rangnick di che pasta è fatto. Il centrocampista brasiliano, infatti, sugli scudi ieri nel test amichevole di Milanello con una bella doppietta, dovrà sfruttare al meglio questo finale di stagione per convincere i tifosi rossoneri e la società di non aver investito malamente i 38 milioni che sono serviti per strapparlo alla concorrenza un anno e mezzo fa.

Il brasiliano con ogni probabilità avrà a disposizione già settimana prossima a Torino contro la Juventus una maglia da titolare. Intanto, Rangnick sempre più vicino: ecco la sua top 10 acquisti da dirigente del Lipsia>>

