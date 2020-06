Da Werner a Dani Olmo: la top 10 acquisti di Rangnick dirigente

MERCATO MILAN – Il quotidiano Tuttosport, in edicola questa mattina, ha stilato la classifica dei 10 acquisti più importanti a livello economico di Ralf Rangnick nella sua carriera da dirigente sportivo del Lipsia. Al primo posto con ben 30 milioni – l’unico caso superiore ai 20 per il manager tedesco – c’è Naby Keita arrivato dal Salisburgo. Al secondo posto con 20 milioni Kevin Kampl, poi con 19 Dani Olmo, acquistato a gennaio battendo proprio la concorrenza del Milan.

A seguire, Lookman 18 milioni e Augustin 16 milioni, per arrivare a Burke e Bruma entrambi pagati 15 milioni. Stupisce per valore tecnico trovare così indietro Timo Werner, pagato solamente 14 milioni dallo Stoccarda nel 2016. Agli ultimi due posti ci sono Nkunku preso lo scorso anno per 13 milioni dal PSG e Wolf, pagato 12 milioni dal Salisburgo. Intanto, il Manchester City ha messo nel mirino due calciatori del Milan: ecco chi sono>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓