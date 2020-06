Milan, con Rangnick al timone si vola sul mercato: ma solo low cost

MILAN NEWS – Per riconoscere il talento ci vuole una certa vocazione e soprattutto non è una cosa per tutti. Non basta capire di calcio per scoprire la potenzialità di un calciatore, andare a scovare chi può diventare un campion, pagarlo il giusto e poi rivenderlo a peso d’oro. Sono queste caratteristiche, il saper vedere il talento laddove gli altri non ci arrivano, che ha convinto Gordon Singer ad affidare il progetto del Milan al manager di Backnang.

Ralf Rangnick, nel corso della sua carriera sia da allenatore che da dirigente, ha sempre scovato talenti pagandoli poco e valorizzandoli poi per essere potenzialmente ceduti a cifre molto importanti. Con il tedesco dietro la scrivania il prezzo più alto pagato per un acquisto è sempre stato non più di 20 milioni, ad eccezione di una sola volta: nel 2016 quando Naby Keita si spostò dal Salisburgo al Lipsia per 30 milioni. Da notare che il trasferimento è avvenuto tra due club con la stessa proprietà.

Ad eccezione di Keita, poi rivenduto al Liverpool per 65 milioni, Rangnick non si è mai svenato per un calciatore, ed è altamente probabile che ciò accadrà anche al Milan. Il budget che avrà a disposizione coi rossoneri – in attesa che venga ufficializzato l’accordo tra le parti – sarà circa 75-80 milioni più il 50% delle eventuali cessioni, con il tedesco che deciderà le modalità di gestione, anche se dovesse occupare solamente il ruolo di allenatore.

Ci si dovrà scordare, dunque, eventuale proposte folli di mercato e giocatori con valutazioni altissime come ad esempio Sandro Tonali, destinato a cambiare maglia ma a non vestire quella rossonera che lui ha sempre tifato fin da piccolo. Profili giovani, di talento, da investire una cifra massima di 20 milioni. Rangnick lavora già al futuro del Milan. Intanto, ieri Casper Stylsvig – responsabile dei ricavi commerciali del club rossonero – ha rilasciato un’intervista: CONTINUA A LEGGERE>>>

