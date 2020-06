Calciomercato Milan – Non solo Bennacer: il Manchester City vuole Theo Hernandez

CALCIOMERCATO MILAN – Il Manchester City ha intenzione di fare la spesa in Via Aldo Rossi. E’ notizia di pochi giorni fa, infatti, l’interesse del club inglese per Ismael Bennacer, regista classe 1997 del Milan. Pep Guardiola stravede per i giocatore, a tal punto che avrebbe avuto con lui anche un contatto telefonico per spiegargli il progetto. Sul numero 4 pende una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, bisognerà attendere il prossimo mercato per capire cosa succederà.

Non solo Bennacer però. Secondo quanto riferisce ‘Calciomercato.it’, i ‘Citizens’ vorrebbero in rosa un terzino di qualità e il primo nome in cima alla lista sarebbe quello di Theo Hernandez, una delle pochissime note positive di questa stagione per il Milan. Il terzino francese, che ha totalizzato ben 6 gol e 3 assist in 25 presenze complessive, ha più che raddoppiato il suo valore di mercato. Acquistato dal Real Madrid per 20 milioni di euro, adesso ne vale 45-50. Guardiola lo vorrebbe in squadra, ma occhio anche alle alternative Alex Telles e Grimaldo.

Allarme rosso dunque per un Milan che si vede corteggiare due dei suoi giocatori migliori. La società (dopo il probabile arrivo di Ralf Rangnick) avrà un bel da fare per costruire una squadra competitiva, ma per farlo bisognerà anche trattenere i propri gioielli. Bennacer e Theio Hernandez certamente lo sono.

