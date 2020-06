Donnarumma: “Prendimi, se ci riesci”. E arriva la risposta di Piatek…

MILAN NEWS – Nella giornata odierna in Milan ha organizzato una partitella in famiglia, terminata 3-1 a favore dei ‘titolari’. Alla fine del match Gianluigi Donnarumma, attraverso il proprio profilo Instagram, ha postato una sua foto, che lo vede impegnato in una parata bassa. Il portiere classe 1999 ha scritto una frase che recita: “Prendimi, se ci riesci”, riferendosi alla sua presa sicura. A questo punto arriva la risposta che non ti aspetti, con l’ex rossonero Krzysztof Piatek che commenta: “Non ci riesco”, con una faccina sorridente, una pugno e un cuore. Il polacco dimostra così di non aver dimenticato il suo recente passato. Ecco la foto.