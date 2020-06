Milan, partitella in famiglia finita 3-1: Paqueta e Bonaventura in gran forma

MILAN NEWS – Questa mattina è andata in scena una partitella in famiglia per il Milan, diviso tra ‘titolari’ e ‘riserve’. Il primo tempo è finito 1-0 per quest’ultimi grazie al gol del Primavera Giacomo Olzer. Nel secondo tempo, però, sono saliti in cattedra Lucas Paqueta, autore di una doppietta, e Giacomo Bonaventura, che hanno fissato il risultato finale sul 3-1.

Entrambi i giocatori non hanno trascorso un periodo facile prima dello stop della Serie A, ma adesso hanno intenzione di ritornare a stupire. In particolare il brasiliano che, come riportato anche ieri da ‘Sky Sport‘, è apparso particolarmente in forma nell’ultimo mese di allenamento.

Intanto ecco le parole del dirigente del Napoli sull'obiettivo del Milan Jeremie Boga, continua a leggere >>>