Calciomercato Milan – Napoli, Giuntoli: “Boga? Farebbe comodo a tutti”

CALCIOMERCATO MILAN – Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, nell’intervista rilasciata a Sky Sport ha parlato di Jeremie Boga, esterno offensivo del Sassuolo accostato anche al Milan negli ultimi giorni di mercato. Ecco le parole del dirigente partenopeo.

“Prima offerta per Boga che ho già fatto o che farò in avanti? Vediamo, è un giocatore molto bravo, farebbe comodo non solo a Napoli ma a tante squadre, ma è presto ora, vediamo. I nomi usciti nelle ultime settimane? Parliamo di tutti giocatori bravi”. INTANTO SEMBRA ALLONTANARSI UN OBIETTIVO DI MERCATO DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>

