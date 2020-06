Milan, Ibrahimovic tenta il recupero lampo contro il Lecce: però…

MILAN NEWS – La convalescenza di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio al polpaccio prosegue senza intoppi. Un brutto colpo per il Milan, che con ogni probabilità dovrà rinunciare allo svedese per la ripresa del campionato. Secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, però, Ibra starebbe cercando di fare di tutto per esserci già contro il Lecce il 22 giugno. La voglia di campo del classe 1981 è ormai nota, ma lo staff medico rossonero vuole però prendere il rientro con le pinze, così da evitare eventuali ricadute. Per questo motivo sarà molto più probabile vedere Ibrahimovic al centro dell’attacco contro la Roma, giorno 28 giugno.

Oggi il Milan ha giocato una partitella in famiglia: ecco risultato e marcatori, continua a leggere >>>