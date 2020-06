Calciomercato Milan – Szoboszlai vera ossessione di Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Sport Mediaset, il Milan continua a pensare a Dominik Szoboszlai, centrocampista del Salisburgo. La trattativa non è facile, visto che sul calciatore c’è da registrare la forte concorrenza dalla Lazio, ma Gazidis sembra voler accelerare nelle prossime ore

Szoboszlai, classe 2000, rappresentata una vera propria ossessione per Ralf Rangnick, che lo vuole con la maglia rossonera nella prossima stagione. Il tedesco lo ha lanciato al Salisburgo in giovanissima età, intravedendone doti e potenzialità. Attenzione anche a Florentino Luis, centrocampista del Benfica per il quale è in corso una trattativa tra il Milan e la società portoghese.