Serie A – Lazio, Tare: “Sono stato vicino al Milan la scorsa estate”

MILAN NEWS – Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, nell’intervista concessa a Sky Sport ha parlato di Milan, svelando alcuni retroscena relativi alla scorsa estate. Ecco le parole di Tare.

“Ho avuto la possibilità di andare al Milan l’anno scorso. Non ho mai nascosto in passato la mia simpatia per il Milan di Van Basten, Gullit, Sacchi, Ancelotti e Maldini – spiega Tare – .Ma per me la Lazio è la Lazio, mi sento laziale e il legame con questo club è forte e va anche al di là della questione professionale. E’ una creatura che abbiamo creato negli anni e quando vedi i frutti di questo lavoro il legame diventa ancora più forte”. INTANTO SEMBRA AVVICINARSI UN OBIETTIVO DI MERCATO DEL MILAN, CONTINUA A LEGGERE >>>