Calciomercato Milan – Brahim Díaz, ecco cosa chiede il Real Madrid

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come, nella rosa del Milan per la stagione 2020-2021, il posto di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura sarà preso, numericamente, da Brahim Díaz (LEGGI QUI LA SUA SCHEDA PROFILO).

Classe 1999, fantasista spagnolo di origine marocchine, Brahim Díaz è un giocatore molto talentuoso e duttile. Potrà giocare sia da vice Hakan Çalhanoglu, quindi da trequartista alle spalle di Zlatan Ibrahimović, oppure come esterno d’attacco, per far rifiatare Samu Castillejo ed Ante Rebić (GUARDA QUI GOL, SKILLS E GIOCATE).

Per Brahim Díaz il Milan è in trattativa con il Real Madrid, club proprietario del suo cartellino, da due settimane (LEGGI QUI LA NOSTRA NEWS ESCLUSIVA IN ANTEPRIMA). Anche quest’affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con diritto di riscatto. Le discussioni sono bene avviate e Brahim Díaz ha dato il suo assenso al trasferimento al Milan.

Il Real Madrid, però, non vorrebbe perdere totalmente il controllo sul calciatore quindi pensa di inserire nel contratto di cessione di Brahim Díaz, nell’eventualità che il Milan lo riscatti la prossima estate, un futuro diritto di riacquisto del suo cartellino. A CENTROCAMPO POTREBBE ARRIVARE SANDRO TONALI: L’OFFERTA DEL DIAVOLO >>>