Calciomercato Inter – Via Lautaro Martínez? Poker d’assi per i nerazzurri | News

CALCIOMERCATO INTER – Nonostante la volontà dell’Inter sia quella di tenerlo, a fine stagione Lautaro Martínez, attaccante argentino classe 1997, potrebbe davvero salutare i nerazzurri per volare alla volta di Barcellona ed andare a comporre, con il connazionale Lionel Messi, una coppia d’attacco da sogno.

Nel caso in cui, dunque, i nerazzurri cedano Lautaro Martínez, incamerando, magari, i 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria inserita nel contratto del ‘Toro‘, dovrebbero poi fiondarsi sul mercato alla ricerca di un’alternativa di livello internazionale al numero 10 ex Racing Club.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, sarebbero quattro i nomi finiti sul taccuino dell’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta: si tratterebbe di Timo Werner, classe 1996, centravanti tedesco del RB Lipsia che piace anche al Milan; Anthony Martial, classe 1995, punta esterna francese del Manchester United; Victor Osimhen, classe 1998, nigeriano del Lille e, infine, Luka Jovic, classe 1997, bomber serbo del Real Madrid.

A questi, poi, potrebbe anche aggiungersi il nome di Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, dell’Arsenal ed ex rossonero, ma la sua posizione appare al momento più defilata. Quanto costerebbe, all’Inter, prendere uno di questi attaccanti? Werner viene valutato 60 milioni di euro, mentre 50 ne varrebbero sia Martial sia Jovic, con la differenza, però, che il serbo, ex Eintracht Francoforte e Benfica, potrebbe muoversi anche in prestito con diritto di riscatto.

Costerebbe sicuramente di meno Osimhen, 13 gol in stagione con il Lille, il quale, però, rappresenterebbe una scommessa, seppur intrigante.