Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Werner: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato parlano di un Milan fortemente interessato a Timo Werner, classe 1996, centravanti del RB Lipsia e della Nazionale tedesca di Joachim Löw, che è stato valorizzato, tanto da dirigente quanto da allenatore, nel grande calcio da quel Ralf Rangnick che potrebbe sedere sulla panchina rossonera nella stagione 2020-2021.

Werner, il quale piace anche a Bayern Monaco e Liverpool, costa 60 milioni di euro circa, ma il Milan conterebbe di reperire quei fondi dalla cessione di Lucas Paquetá e, magari, inserendo nell’operazione con il club di proprietà del gruppo ‘Red Bull‘ il cartellino di Hakan Çalhanoglu, elemento da sempre gradito ai ‘Tori Rossi‘ di Lipsia. Il Diavolo, però, su Werner dovrà fare attenzione anche ad un’altra pretendente: l’Inter.

Già, perché, secondo quanto riportato dalla stampa inglese (‘Daily Mirror‘) e spagnola (‘Sport‘), l’Inter avrebbe fatto un tentativo nelle scorse ore per Werner, consapevole di come, a fine stagione, i nerazzurri siano destinati a perdere Lautaro Martínez, richiesto proprio nella Liga spagnola e nella Premier League inglese. La sortita dell’Inter, però, non avrebbe sortito effetti perché, a quanto pare, Werner sarebbe ad un passo dall’accordo con il Liverpool.

Milan ed Inter, quindi, tagliate fuori dai giochi per Werner? Con Rangnick di mezzo, per i rossoneri nulla sembra essere escluso …