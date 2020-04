Calciomercato Inter – Lautaro Martínez-Barcellona? Le contropartite | News

CALCIOMERCATO INTER – Il Barcellona, come noto ormai da qualche tempo, ha messo gli occhi su Lautaro Martínez, classe 1997, attaccante argentino dell’Inter che, in questa stagione, prima dello stop al calcio giocato per l’emergenza coronavirus, aveva messo a segno 16 gol in 31 gare con i nerazzurri in tutte le competizioni.

Lautaro Martínez, sotto contratto con l’Inter fino al 30 giugno 2023, si trova bene a Milano e resterebbe volentieri all’Inter, ma sente, forte, il richiamo dell’amico e connazionale Lionel Messi in Catalogna. Pertanto, in estate, l’operazione potrebbe andare in porto. Al punto che, secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, Lautaro Martínez avrebbe già trovato un accordo con i blaugrana su un contratto di cinque anni con un ingaggio di 10 milioni di euro netti a stagione.

Nel contratto del ‘Toro‘ con i nerazzurri è inserita una clausola rescissoria di 111 milioni di euro che il Barça vorrebbe evitare di pagare per intero. Ecco perché, dunque, nell’affare tra Inter e Barça per il trasferimento di Lautaro Martínez potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche, giocatori di livello assoluto che farebbero al caso di Antonio Conte. La suggestione resta uno scambio con l’attaccante francese Antoine Griezmann, ma l’ingaggio di 17 milioni di euro netti l’anno lo rende fuori portata.

All'Inter piacerebbe inserire nella trattativa un centrocampista come il cileno Arturo Vidal o il brasiliano Arthur, entrambi, comunque, giudicati molto difficili da ottenere. I nomi più caldi, sull'asse Milano-Barcellona per Lautaro Martínez, dunque, restano gli esterni difensivi Nelson Semedo e Junior Firpo, uno di destra l'altro di sinistra, il forte regista mancino Carles Aleñá e l'esterno sinistro Marc Cucurella, che, attualmente, sono in prestito a Betis e Getafe.