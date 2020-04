Calciomercato Milan – Occhi su Osimhen, ma lui ha altre idee … | News

CALCIOMERCATO MILAN – La scorsa estate, dopo aver ceduto il portoghese Rafael Leão al Milan per 23 milioni di euro più bonus, il Lille di Christophe Galtier lo ha sostituito con Victor Osimhen, classe 1998, centravanti nigeriano acquistato dai tedeschi del Wolfsburg per 12 milioni di euro.

Osimhen, che il Milan segue già da almeno un paio di sessioni di calciomercato, reduce da un’annata in prestito in Belgio, nella fila dello Charleroi, non ha deluso le aspettative: l’attaccante, infatti, ha realizzato 18 gol e fornito 6 assist in 38 gare tra Ligue 1, Champions League e coppe nazionali, riaccendendo, dunque, l’interesse dei rossoneri.

Il calciatore africano, però, parlando del suo futuro professionale ai microfoni de ‘The Independent‘ ha espresso il suo gradimento per un’altra destinazione, la Premier League: “Mi piacerebbe giocare per un grande club inglese. Ho parlato con Odion Ighalo (attaccante del Manchester United, n.d.r.), mi ha dato buoni consigli. È una leggenda e un fratello maggiore”.

“Il mio obiettivo è giocare nei più grandi club al mondo ma al momento sono felice al Lille. La priorità ora è giocare con continuità. Firmare per un grande club e stare in panchina non mi interessa”, ha concluso Osimhen. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>