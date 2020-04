Calciomercato Milan – Il Diavolo di Rangnick sogna Werner | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle ultime ore si è sparsa una voce di calciomercato che, se confermata, avrebbe del sensazionale: viste le difficoltà nell’arrivare ad Arkadiusz Milik, classe 1994, bomber polacco del Napoli, il Milan si sarebbe gettato su Timo Werner, classe 1996, micidiale attaccante tedesco del RB Lipsia.

Werner, centravanti titolare della Germania di Joachim Löw, è seguito da importanti club europei, quali Bayern Monaco e Liverpool, ma potrebbe optare per il Milan qualora, come sembra, sulla panchina rossonera, nella stagione 2020-2021, vada a sedersi Ralf Rangnick, colui il quale lo ha prima voluto e poi valorizzato a Lipsia, da dirigente e da allenatore.

Werner, sotto contratto con il RB Lipsia fino al 30 giugno 2023, costa 60 milioni di euro: l’idea del Diavolo sarebbe quella di reperire i fondi per il suo acquisto, per larga parte, della cessione di Lucas Paquetá (il brasiliano piace al Benfica) e, in seconda battuta, inserendo nella trattativa con il club dell’ex Germania dell’Est il cartellino di Hakan Çalhanoglu, elemento gradito ai ‘Tori Rossi‘.

Le possibilità che l’operazione Werner, per il Milan, vada in porto sono, ad onor del vero, piuttosto basse. Ad oggi, è catalogabile come ‘sogno‘. Sognare, però, in periodo di calciomercato, non costa nulla ed il Milan potrebbe avere in Rangnick un serio alleato per arrivare all’attaccante. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>