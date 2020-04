Calciomercato Milan – Con Rangnick arriva anche Timo Werner

CALCIOMERCATO MILAN – Timo Werner è il nome nuovo per l’attacco rossonero nella prossima stagione. Il centravanti tedesco è un obiettivo concreto nel caso arrivasse Ralf Rangnick. Il manager tedesco conosce bene il connazionale, visto che è stato lui a portarlo al Red Bull Lipsia.

A riferire l’indiscrezione è il giornalista di Sportmediaset Claudio Raimondi, che su Instagram aggiunge: “Per l’attacco, il Milan potrebbe tuffarsi verso un nome a sorpresa. La situazione relativa a Milik si starebbe impantanando, in quanto il Napoli non sembra volersi scrollare dalla valutazione cash di 40 milioni di euro. La svolta però potrebbe arrivare dalla Germania: l’arrivo di Ralf Ragnick potrebbe infatti facilitare il dialogo col Lipsia per Timo Werner, stella tedesca valutata intorno ai 60 milioni”.

Per il Milan 60 milioni di euro sono una cifra altissima, ma c’è una “scorciatoia” per ottenere tale cifra senza pesae sul bilancio: “Per abbassare il costo – ribadisce Raimondi – potrebbe essere inserito il cartellino di Calhanoglu (valutato intorno ai 20 milioni di euro). Inoltre il Milan potrebbe trovare fondi dall’eventuale cessione di Paquetà, qualora si trasferisse al Benfica”.

La scorsa estate Werner ha rinnovato il proprio contratto con il Lipsia fino al giugno 2023, ma sono state inserite due clausole: 60 milioni di euro, valevole per qualunque club. E appena 32 milioni se a chiamare fosse il Bayern Monaco. Insomma, ci sono possibilità concrete che il tedesco lasci il Lipsia, ma non è nota la destinazione. In via Aldo Rossi sono alla ricerca di un attaccante per la prossima stagione, a prescindere dalla permanenza o meno di Zlatan Ibrahimovic. E proprio su Milik-Milan spunta un’intoppo, non solo economico: c’è una nuova pretendente >>>