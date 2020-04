Calciomercato Milan – Nuova pretendente per Milik: pronta l’offerta

CALCIOMERCATO MILAN – Il nome di Arkadiusz Milik è quello accostato con più insistenza al Milan in questi ultimi giorni. L’attaccante del Napoli sarebbe il “prescelto” per sostituire Zlatan Ibrahimovic la prossima stagione.

Ma per il Milan non sarà facile acquistare il polacco. Il suo contratto con il club partenopeo è fino al giugno 2021, e non sembrano più esserci i presupposti per un rinnovo. Ma ciononostante, il Napoli non molla sul prezzo. Vuole 40 milioni di euro per cederlo.

E chi potrebbe accontentarli ad una tale cifra così esagerata? Ribadiamo, “cifra esagerata” non tanto per il valore in sé del calciatore, quanto per la situazione contrattuale che deve necessariamente condizionare il valore del cartellino sul mercato. Attenzione all’Atletico Madrid, che addirittura avrebbe pronta l’offerta da 40 milioni che il Napoli gradirebbe. L’indiscrezione arriva dalla Spagna, precisamente dal portale spagnolo “eldesmarque.com”.

Vedremo se questa notizia circa l’interesse dei Colchoneros per Milik verrà confermata nei prossimi giorni. In ogni caso, il Milan avrà difficoltà a battere questa concorrenza qualora fosse verificata l’offerta. 40 milioni per un classe 1994 sono troppi, soprattutto con queste condizioni contrattuali. Ma il prossimo calciomercato del Milan sarà con degli interessi precisi: ecco i dettagli >>>