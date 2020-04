Calciomercato Milan – Ecco la strategia rossonera per prendere Milik

CALCIOMERCATO MILAN – In vista della prossima stagione, il Milan deve sistemare la squadra in tutti i reparti. I rossoneri in questo momento stanno pensando fortemente ad Arkadiusz Milik, qualora Zlatan Ibrahimovic non dovesse restare.

La valutazione dell’attaccante polacco del Napoli si aggira intorno ai 35/40 milioni di euro. Una cifra molto alta che il Milan non pagherà interamente in denaro cash. Per questo motivo, i dirigenti di via Aldo Rossi, stanno pensando di inserire nella trattativa Franck Kessié. Kessié più soldi per arrivare a Milik è un’idea che piace al Milan.

E il Napoli cosa ne pensa? Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Presidente dei partenopei Aurelio De Laurentiis, difficilmente accetterà questa formula. Decisivo potrebbe essere il ruolo di Gennaro Gattuso che vede in Kessié uno dei suoi pupilli. Dunque, la questione Milik per i rossoneri è aperta.

Da un attaccante come Milik a un altro: Dusan Vlahovic. Il giovane centravanti della Fiorentina ha rilasciato delle dichiarazioni che riguardano il Milan, soprattutto Ibrahimovic.