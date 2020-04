Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (06/04/2020)

NEWS MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola dedica quasi per intero la sua prima pagina al calciomercato, sottolineando come, nella prossima sessione estiva, saranno tanti i calciatori che potranno trasferirsi da una squadra all’altra a prezzo ribassato, vista la scadenza contrattuale nel 2021, oppure a parametro zero. Tante idee per le squadre italiane, tra cui c’è anche Ivan Rakitic, che i ‘rumors‘ accostano al Milan. In basso, a proposito di Milan, le parole di Alexandre Pato, intervistato in esclusiva dalla ‘rosea‘. Quindi, si parla del futuro dell’interista Lautaro Martínez, con il consiglio di Alessandro ‘Spillo’ Altobelli di restare in nerazzurro e, infine, del futuro della Serie A nelle parole di Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, alla luce dell’emergenza coronavirus.

