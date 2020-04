Ecco le prime pagine di oggi, venerdì 17 aprile 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la reazione della Lega Calcio alle parole di Giovanni Malagò in merito alla ripresa del campionato. Si parla molto anche di calciomercato, con la nuova idea Timo Werner per l’attacco dell’Inter: sarà il tedesco l’erede di Lautaro? In casa Juve rinnovo in vista per Gigi Buffon.

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA