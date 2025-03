Risultati Serie A, Lecce-Milan 2-3: tabellino e marcatori | News

Il tabellino completo di Lecce-Milan, partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025. Numeri e dati del match dello stadio 'Via del Mare'

Gol annullato a Santiago Giménez in apertura, poi rete bellissima di Nikola Krstović (7') per il vantaggio dei padroni di casa. Altro gol annullato, al 15', a Matteo Gabbia per un Milan che sembra indirizzato sui binari di un'altra sconfitta.