Milan-Juventus 0-0 (45′): gara finora tattica e noiosa | Serie A News

Due minuti più tardi ( 10' ), ben servito in profondità dall'ex Manuel Locatelli , è l'olandese Teun Koopmeiners , schierato da 'falso nueve' al posto dell'infortunato Dušan Vlahović , che si può andare alla botta, violenta, di sinistro dall'interno dell'area rossonera. Esterno della rete, qualche brivido corre sulla schiena di Mike Maignan . Il Milan , pur in ritmo e pienamente in partita, fatica, invece, a trovare qualche spunto degno di nota in fase offensiva.

Rafael Leão, al 26', riceve un'ammonizione per proteste (più che giustificate per il secondo fallo da dietro non sanzionato subito dal connazionale Conceição). Poi ne prende una - per somma di falli - anche Gatti (28'), per un intervento irregolare su Morata. La gara è un po' bloccata, le emozioni tardano a fare capolino, ma la sensazione è che la squadra di Motta sia messa meglio in campo e più 'viva' in fase offensiva. Questo nonostante le tante assenze che affliggono la compagine bianconera.