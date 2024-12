Milan, Conceição pronto a subentrare: Fonseca verso l’esonero

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul proprio profilo X, la situazione legata alla panchina del Milan sembra ormai definita. Sérgio Conceição ha accettato tutta una serie di condizioni per diventare il nuovo allenatore del Milan, con un contratto che potrebbe estendersi fino al 2026.

La dirigenza del Milan, in stretto contatto con Jorge Mendes, agente di Sérgio Conceição, sta ultimando la documentazione necessaria per formalizzare l’accordo. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il tecnico portoghese è atteso a Milano già nella giornata di domani, a conferma che la trattativa è ormai alle battute finali.