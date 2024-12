Pagelle Milan-Roma 1-1: Fonseca saluta così? Ecco chi si salva

PAGELLE MILAN-ROMA - Sembra essere l'ultima chiamate per Fonseca, che in caso di non vittoria sembra destinato a lasciare. La squadra scende in campo con l'atteggiamento di chi vuole vincere e convincere. Se per il proprio allenatore o perché ormai sa già dell'esonero non si sa. Fatto sta che primi 20 minuti di Milan sono pieni di belle cose e i rossoneri passano meritatamente in vantaggio con Reijnders, ma potrebbero farne anche di più. Poi, però, qualcosa si spegne. Ci sono venti minuti di Roma in cui arriva anche il pareggio di Dybala, che sembra proprio la miccia che riaccende la partita giallorossa. Nel finale di prima frazione scandalo arbitrale: rigore netto su Reijnders non concesso e serie di ammonizioni a caso per i rossoneri, tra cui un rosso a Fonseca, che rischia di salutare così. La ripresa vede il Milan padrone del gioco, in grado anche di concludere tanto, ma senza creare vere e proprie palle gol. Anzi, alla fine è quasi la Roma a sfiorare il vantaggio in un paio di occasioni. Resta una buona partita del Milan, non eccelsa. Una partita che racchiude un po' l'era Fonseca finora. Soprattutto, pesa il rigore non assegnato.