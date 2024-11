AIA, Milan-Udinese non bastava? Chiffi con la Juventus dopo le polemiche

L'ex arbitro parlò anche del fallo di Touré ai danni di Samuel Chukwueze, non sanzionato neanche con un cartellino giallo. Marelli, infatti, spiega che quell'intervento era da punire con l'espulsione poiché non vi è solo step on foot ma anche il piede alto sulla caviglia del giocatore rossonero. Infine, ha affermato che, in questo caso, il Var sarebbe dovuto intervenire. Un errore grave che avrebbe potuto cambiare il risultato. In più polemiche anche da parte dell'Udinese per un gol annullato alla squadra friulana e per un possibile fallo di Palvovic in area di rigore. AIA, con il precedente negativo così fresco con il Milan serviva davvero riproporre Chiffi a San Siro? LEGGI ANCHE: Calciomercato – Jovic verso il Torino, ma il Milan vuole qualcosa in cambio >>>