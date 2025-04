Milan, colloquio Ibrahimovic-Conceicao a Milanello: e i giocatori …

Zlatan Ibrahimovic, dopo la lunga assenza per malattia, negli scorsi giorni è tornato stabilmente a visitare Milanello, dove Sérgio Conceicao allena il suo Milan. Il Senior Advisor di RedBird per il club rossonero, infatti, per diverso tempo era stato costretto a stare lontano dai riflettori per un problema che, come da lui stesso ammesso, gli ha fatto perdere diversi chili. In molti avevano ipotizzato un allontanamento per lasciare maggiore spazio di manovra al tecnico lusitano, ma alla fine si trattava di una questione di salute. Anche nella giornata di ieri, lunedì 7 aprile, lo svedese si trovava nel Centro Sportivo di Carnago.