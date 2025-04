DS Milan, incontro Furlani-D’Amico: è lui il prescelto. Ma c’è un problema …

Dopo la trattativa saltata con Fabio Paratici (qui la nostra posizione in merito), il Milan è a caccia di un nuovo profilo per il ruolo di DS e Giorgio Furlani lo avrebbe individuato in Tony D'Amico. Il dirigente italiano attualmente è sotto contratto con l'Atalanta e lo sarà fino al 2027. Un ostacolo, questo, non da poco, perché il CEO rossonero dovrà essere bravo a presentargli un progetto solido e a cui sarà difficile rinunciare. Anche perché strapparlo al club orobico sarà tutt'altro che semplice. Le ultime informazioni in merito le hanno fornite in esclusiva i colleghi di 'TuttoAtalanta.com'.