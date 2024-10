Pistocchi: “Niente di peggiore di Chiffi in Milan-Udinese. Rocchi deve …”

2. Lovric cambia linea di corsa, e mette il braccio dx per ostacolare la linea di corsa di Reijnders, che NON cambia MAI direzione

A mio avviso, questo è un errore. Credo di non esagerare quando dico che le cose peggiori viste oggi sono state Chiffi in Milan-Udinese e Sacchi e il VAR Di Paolo in Juventus-Lazio. Discutibile l'espulsione di Reijnders, clamorosa la mancata espulsione di Douglas Luiz per un pugno a Patric. Ma domani Rocchi andrà a Sky e spiegherà che si tratta solo di interpretazioni diverse".