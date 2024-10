Non certamente una bella prova quella di Milan Futuro, che fatica e non poco anche contro l'ultima in classifica. Il Legnago ha più volte la possibilità di passare in vantaggio nel primo tempo, ma solo lo scarso livello tecnico della squadra avversaria consente al Milan Futuro di restare in parità e poi sbloccarla con Bartesaghi. Il primo tempo finisce in vantaggio, ma la ripresa va molto peggio. Il Milan si chiude e non crea più. Tiene però il vantaggio, per i motivi di cui sopra, fino a quando Fodé viene espulso. A quel punto il Legnago trova in pochi minuti il pareggio e il vantaggio, meritati. Sul finale arriva anche il terzo gol. Crisi nera per il Milan Futuro.