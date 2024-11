'La Stampa' oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha spiegato come il Torino di Paolo Vanoli, in vista della sessione invernale dei trasferimenti, abbia urgente bisogno di acquistare un attaccante. Dopo l'infortunio, infatti, occorso a Duván Zapata, che starà fuori per tutta la stagione, sono rimasti soltanto Che Adams e Antonio Sanabria. I quali, però, spesso incappano in problemi fisici.