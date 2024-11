Attaccanti in forma, Leão e Pulisic brillano

Ecco, dunque, che Milan-Juventus, confronto tra rossoneri e bianconeri, tra Fonseca e Motta, assume una rilevanza decisiva: non un dentro o fuori, ma poco ci manca. Il Diavolo, nei big match, non sta sfigurando: ha battuto l'Inter e vinto in casa del Real Madrid in Champions League. Poi, però, ha fatto flop a Parma e Cagliari. Non una tendenza incoraggiante, se il vero obiettivo è lo Scudetto: in campionato la regolarità non è un optional, ma un obbligo. Come la difesa.