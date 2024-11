Samuele Ricci, centrocampista del Torino, piace molto al Milan per il prossimo calciomercato estivo. Rossoneri, però, in ottima compagnia

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando di calciomercato, ha ricordato come il Milan sia tornato a considerare seriamente la fattibilità dell'operazione Samuele Ricci con il Torino. Un affare, quello per il regista classe 2001 dei granata, nel giro anche della Nazionale Italiana del Commissario Tecnico Luciano Spalletti, difficile da concretizzare a gennaio 2025.