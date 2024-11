Francesco Camarda in gol con la Nazionale Under 19 e si prepara ad un grande weekend di calcio: a 'San Siro' per Milan-Juventus? Il punto

Daniele Triolo Redattore 20 novembre 2024 (modifica il 20 novembre 2024 | 10:39)

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Francesco Camarda, classe 2008, giovane attaccante del Milan che nella giornata di ieri è andato a segno con la Nazionale Italiana Under 19 del Commissario Tecnico Alberto Bollini. Il calcio di rigore trasformato nei minuti finali in Grecia-Italia ha permesso agli Azzurrini di chiudere il Gruppo 8 a punteggio pieno e di qualificarsi alla fase Élite degli Europei di categoria con 3 vittorie, 7 gol fatti (2 di Camarda) e porta inviolata.