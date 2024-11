CALCIOMERCATO MILAN

È iniziato il countdown per il ritorno n campo: sabato il Milan ospiterà la Juventus a 'San Siro' per la 13^ giornata di campionato, ma ancora non si spegne l'eco dei 'rumors' di calciomercato intorno al club di Via Aldo Rossi. Zlatan Ibrahimović - Senior Advisor di RedBird e Gerry Cardinale per il Diavolo - ha rivelato come i dirigenti rossoneri osservino giocatori, in loop, per tutto l'anno, pronti a cogliere le occasioni migliori. Al giusto rapporto qualità-prezzo. Un Milan vigile e attento tanto per la sessione invernale quanto per quella estiva dei trasferimenti.