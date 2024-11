Milan-Juventus, tutti i precedenti del big match di Serie A

Tra Serie A e Divisione Nazionale , quindi in campionato in generale, Milan e Juventus si sono affrontate 194 volte. I rossoneri hanno collezionato contro i bianconeri 55 vittorie , 64 pareggi e 75 sconfitte . I gol segnati dai rossoneri sono 245 , mentre quelli subiti sono ben 280 .

Sono 97 i match in campionato che il Milan ha giocato in casa contro la Juventus. Su 97 partite, i rossoneri hanno vinto 31 volte, i match finiti in parità sono 38, mentre le vittorie dei bianconeri sono 28. Gol casalinghi: 128 segnati e 117 subiti.