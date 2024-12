Milan-Stella Rossa: ecco lo storico primo incontro di 36 anni fa

Il numero 10 della Stella Rossa riesce però a sbloccare l'incontro a inizio secondo tempo, al termine di un'azione individuale resa vincente anche dalla vittoria di alcuni rimpalli. La reazione rossonera è immediata e veemente, tanto che non passa nemmeno un minuto prima di vedere il gol dell'1-1. Lancio in profondità di van Basten per Virdis, glaciale nel battere un sin lì insuperabile Stojanović (primo gol subito nel torneo dai serbi). Le due reti muovono il tabellino ma non cambiano il canovaccio di una partita che prosegue sui binari dell'assoluto equilibrio, con un susseguirsi di mosse quasi scacchistiche. I due allenatori provano a cambiarla con le sostituzioni - in particolare Gullit per Virdis lato Milan, Mrkela per Savićević in casa Stella Rossa - ma il punteggio non cambia, nonostante i tentativi di van Basten e Donadoni su tutti. Il primo atto finisce 1-1, a Belgrado si va in parità: il resto è storia. LEGGI ANCHE: Domani Milan-Stella Rossa, le parole di Fonseca alla vigilia >>>