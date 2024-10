Juventus, tegola per Thiago Motta: infortunio al ginocchio per Bremer

Champions League 2024-25, Lipsia-Juventus gara valida per la seconda giornata. Thiago Motta perde per infortunio Bremer: l'accaduto

Champions League 2024-25 , la Juventus sta giocando in questi minuti contro il Lipsia. Dopo pochi minuti di gioco, i bianconeri hanno dovuto rinunciare a Bremer . Il difensore brasiliano, nel tentativo di recuperare in difesa, ha piantato male il piede con una brutta torsione del ginocchio . Bremer è rimasto a terra molto dolorante e poi è uscito dal campo sostenuto dai compagni e dallo staff medico .

Lipsia-Juventus, infortunio per Bremer: brutta torsione del ginocchio

Dalle prime immagini sembrerebbe poter essere un infortunio grave, ovviamente andranno attesi gli esami del caso. Il brasiliano ha anche cercato di muovere il ginocchio dopo essersi alzato. Potrebbe essere una brutta tegola per la Juventus di Thiago Motta, visto che Bremer è un pilastro della difesa e uno dei fattori delle ottime prove difensiva in questo inizio di stagione. In infortunio che potrebbe riguardare anche il Milan da vicino, visto che la Juventus è una diretta concorrente per un posto in Champions League.