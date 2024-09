Il Corriere dello Sport: "L’ex milanista sembra un veterano. Forma una cerniera solida con Bremer, funziona da esterno destro". Voto: 6,5.

Tuttosport: " Rinforza la sempre più seria candidatura a nuovo imprescindibile di Thiago Motta, che sia da centrale o da terzino: puntuale a stoppare una conclusione ravvicinata di Pinamonti, fa piovere in area anche un velenoso traversone". Voto: 7.

Milan, da Kalulu a Emerson Royal: il campo, il bilancio e non solo. Cosa cambia? — Ci sono dei fattori da prendere in considerazione per valutare la doppia mossa del Milan. Come detto, Pierre Kalulu sta facendo benissimo con la Juventus. Fiducia fin dà subito, spazio e minuti hanno galvanizzato un giocatore che nelle ultime stagioni in rossonero sembrato spento. Un lontano parente dell'ottimo difensore visto durante la corsa Scudetto del Milan. Un cambio d'aria che ha fatto benissimo al francese.

Poi il fattore Thiago Motta: è innegabile come l'allenatore juventino sia in grado di lavorare benissimo con i suoi difensori. A Bologna ha plasmato un Calafiori che ora sta facendo benissimo in Premier, in bianconero sta iniziando questo processo. Al Milan non si era evoluto. Poi c'è il fattore bilancio: è vero che Emerson Royal è costato più o meno quanto costerà Kalulu alla Juventus. Ma la cessione del francese frutterà una plusvalenza praticamente completa.

Kalulu non può essere considerato un rimpianto per il Milan. La società e Fonseca hanno fatto una scelta e hanno puntato su Emerson Royal. Il brasiliano ha giocato bene sia contro il Lecce che contro l'Inter, mostrando anche qualità offensive. Dovrà migliorare ancora in difesa, ma il nuovo assetto tattico rossonero non può che aiutarlo.