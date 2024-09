Le parole di Emerson Royal

"Ci sono stati tanti cambiamenti in questa stagione, sono arrivati molti giocatori e all'inizio non è stato facile. La squadra lavora bene ogni giorno per fare ciò che ci dice il mister, siamo tutti un grande gruppo e stiamo crescendo. Fonseca ci sta insegnando le sue idee. Quando vesti la maglia del Milan vuoi vincere più titoli possibili, lavoriamo per questo."