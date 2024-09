Milan, Morata ha cambiato tutto: la mossa tattica (decisiva) di Fonseca

Tuttosport : "Inaugura il nuovo look con la pelata piazzando un colpo di testa vincente: esultanza coi figli da tenerone, ma in campo è una belva su ogni pallone". Voto: 7,5 .

Milan, Morata falso trequartista svolta la stagione: Alvaro è cuore e testa della squadra

E' ancora presto per essere sicuri al 100 per cento, ma la mossa di Fonseca nel derby, al momento, ha cambiato la stagione del Milan. Inserire Morata insieme ad Abraham ha dato tantissimo ai rossoneri, specialmente in fase di non possesso. I due attaccanti si sacrificano per tutta la partita, correndo su ogni pallone e tornando anche spesso in difesa. Esemplare la giocata nel secondo tempo di Alvaro, che recupera il pallone e riparte con una ruleta da autore. Ecco qui il video.