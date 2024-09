Milan, Leao assist magico. Ma i segnali importanti per Fonseca sono altri

Il Corriere dello Sport: "Capitano per una notte per rispondere alle critiche e per responsabilizzarlo. Si guadagna la punizione che il Milan sfrutta per l’1-0. Sforna l’assist per il raddoppio di Theo Hernandez". Voto: 7.

Tuttosport: "Si procura il fallo della punizione dell’1-0, però manca ancora uno spunto vincente". Voto: 6.

Milan, Leao: manca solo il gol. C'è la voglia e Fonseca sorride. Ecco perché — Molti non saranno d'accordo, ma quella di ieri sera è stata un'ottima prestazione da parte di Leao. E' vero, molti si aspettano sempre il gol, gli assist e le giocate da fuoriclasse a pioggia. Ma spesso nel calcio non conta solo questo, anzi. Detto che il suo assist Rafa l'ha fatto: un'imbucata molto bella per Theo, un passaggio tutt'altro che facile. Ma c'è da sottolineare un altro aspetto che dà grande importanza alla partita del portoghese. Contro il Lecce c'è stata voglia, corsa, pressing sull'uomo. Voleva recuperare il pallone a tutti costi ed è anche rientrato in una paio di occasioni per aiutare Theo in difesa. I gol arriveranno, ma questa applicazione potrebbe essere fondamentale per il Milan. E Fonseca sorride.

"Le caratteristiche di Morata mi permettono di posizionarlo in questo ruolo fra le linee. L'energia che porta Alvaro mi piace, è contagiosa, così come quella di Abraham. Oggi vediamo anche un Leao che lavora di più per la squadra". Così il portoghese a Sky nel post partita. E' evidente che la voglia dei due attaccanti influenzi anche Leao e questo può fare solo bene a Rafa. LEGGI ANCHE: Milan-Lecce, potenziale e segnali positivi. Ma c'è una situazione da migliorare