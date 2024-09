Milan-Lecce, Fonseca: “Vincere dopo il derby era troppo importante”

Su Fofana : "Penso che tutta la squadra ha fatto un'evoluzione nelle ultime partite. Fofana è un giocatore importante e ora sta bene. Sento che è in crescita ed è più fiducioso".

Sul Bayer Leverkusen : "Sarà una partita totalmente diversa. Abbiamo giocato contro il Liverpool con un gioco quasi perfetto e ora c'è il Leverkusen che è lo stesso. Non ho ancora guardato tanto su di loro, ero focalizzato su questa partita. Adesso vado a casa e comincio a preparare la partita".

Sui due attaccanti: "Le caratteristiche di Morata mi permettono di posizionarlo in questo ruolo fra le linee. L'energia che porta Alvaro mi piace, è contagiosa, così come quella di Abraham. Oggi vediamo anche un Leao che lavora di più per la squadra".