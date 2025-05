Licenze UEFA 2025/26: via libera a 16 club di Serie A: presente anche il Milan

La Commissione di primo grado delle Licenze UEFA ha reso noti gli esiti dell'esame della documentazione presentata dai club italiani in vista della stagione sportiva 2025/2026. Al termine di un'attenta valutazione, basata sul Manuale delle Licenze UEFA edizione 2024 e sul Manuale delle Licenze UEFA per le competizioni femminili per club edizione 2024, e tenuto conto delle relazioni degli esperti, l'organismo ha deliberato di rilasciare la prestigiosa Licenza UEFA a un totale di sedici club maschili di Serie A e sette club femminili.