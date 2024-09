Milan, Paulo Fonseca, come scrive 'La Gazzetta dello Sport', è stato bravissimo: nel momento più complicato di questo inizio di stagione, ovvero prima del derby, ha tirato fuori una mossa non banale. Ha retrocesso a mediano Reijnders, lanciando nel ruolo di trequartista Morata al fianco di Abraham. Due esterni offensivi come Pulisic e Leao più due punte “vere” come Abraham e Morata sono state le intuizioni che hanno permesso al Milan di vincere il derby e la partita contro il Lecce. Nelle due gare con l’assetto super offensivo sei punti, cinque gol segnati e appena uno subito. Ci sono meno spazi da coprire e c'è un pressing coordinato e sensato.