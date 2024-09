Milan, Theo Hernandez torna ‘treno’ e lancia segnali: ora sta alla dirigenza

Tuttosport : "Dal suo mancino parte la parabola per la testa di Morata, sempre il suo mancino apre da sotto in su la difesa del Lecce sul raddoppio". Voto: 7.

"Non abbiamo avuto un buon inizio, adesso stiamo cominciando a lavorare bene. Siamo felici e abbiamo fatto una grande partita . Sono contento di aver fatto tanti gol con la maglia del Milan. Il futuro? Qui sono molto felice, la gente mi vuole bene così come i miei compagni di squadra ".

Parole importanti e molto chiare: Theo Hernandez sta bene al Milan e non ha nessuno voglia di lasciare il club. C'è da superare un ostacolo per continuare questo fantastico matrimonio. Il contratto del francese scade nel 2026 e va assolutamente rinnovato. Per la società dev'essere una priorità assoluta. Il Milan non può rinunciare a un giocatore del genere. Se si vuole crescere, se si vuole tornare davvero a vincere con costanza, bisogna migliorare sulle basi del club. Theo non è solo una base, è un pilastro fondamentale del Milan.