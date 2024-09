Nella serata di San Siro che ha visto il Milan trionfare per 3-0 sul Lecce, Theo Hernandez ha scritto un pezzo di storia del club raggiungendo Paolo Maldini in un dato. Sono per entrambi 29 i gol segnati con la maglia del Diavolo in Serie A, un record assoluto per i difensori della storia del Milan. Sui social è andato in scena il bellissimo botta e risposta tra i due (TROVI QUI). Ma qualcuno si ricorda di come Maldini riuscì a strappare Theo Hernandez dal Real Madrid?