Chelsea-Milan 3-0 al 90′: ‘Blues’ straripanti | Champions League News

Terminato il match Chelsea-Milan, 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco il racconto del secondo tempo di Londra

Daniele Triolo

È terminato da pochi istanti il match Chelsea-Milan, partita della 3^ giornata del Girone E della Champions League 2022-2023. Ecco il racconto dei secondi 45' di gioco dei rossoneri di Stefano Pioli.

Primo tempo finito 1-0 per il Chelsea, con un gol in mischia al 24' di Wesley Fofana, poi uscito per infortunio. La ripresa si apre al 50' con una bella conclusione acrobatica di Trevoh Chalobah che termina di poco alta sulla traversa della porta difesa da Ciprian Tătărușanu.

Nei successivi dieci minuti, però, i 'Blues' chiudono di fatto la contesa. Al 56', cross dalla destra di Reece James, buca l'intervento Fikayo Tomori nell'area piccola e l'ex rossonero Pierre-Emerick Aubameyang, con un tap-in facile facile, fa secco l'estremo difensore del Milan da distanza ravvicinata.

Al 61' il Chelsea segna il terzo gol. Imbucata di Raheem Sterling, con Fodé Ballo-Touré che si lascia scappare James: il laterale della compagine di Graham Potter entra in area piccola e con un destro potentissimo batte ancora Tătărușanu, questa volta sotto la traversa.

La partita, di fatto, termina qui. Nel successivo quarto d'ora, infatti, Potter e Pioli optano per far rifiatare i protagonisti sul terreno di gioco e ricorrono a tutte le sostituzioni possibili. In campo, dunque, per il Diavolo, si vedono anche Matteo Gabbia, Ante Rebić (entrati al 65'), poi Tommaso Pobega, Brahim Díaz e il rientrante Divock Origi (tutti in campo al 73').

Non succede praticamente più nulla fino alla fine del match. Chelsea-Milan 3-0 a 'Stamford Bridge', una brutta ma meritata sconfitta per i rossoneri. Il cammino, nel Girone E di questa Champions League, non è proibito, è ancora tutto aperto. Servirà, però, reagire subito a partire dalle prossime gare. In Italia contro la Juventus, in Champions di nuovo contro i londinesi. Le pagelle post-partita dei rossoneri secondo la nostra redazione >>>