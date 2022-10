Pagelle Chelsea-Milan 3-0: Leao unica luce, De Ketelaere troppo timido

PAGELLE CHELSEA-MILAN - Una serata storta, senza troppi giri di parole. E pensare che i rossoneri iniziano la partita con il piglio giusto, comandando il gioco in maniera autorevole. Bastano però un paio di sviste difensive sul primo gol a far crollare tutte le certezze. Thiago Silva stacca incontrastato, Wesley Fofana ribadisce in rete dopo una mischia in area di rigore. Da quel punto in poi il Milan è praticamente uscito dal campo e, nel secondo tempo, cade definitivamente sotto i colpi dell'ex Pierre-Emerick Aubameyang e di Reece James. Nelle prossime schede le pagelle rossonere di Chelsea-Milan.